Маттиа Дестро забил гол с бутылкой воды в руке (фото)
Фото: инстаграм Дестро/Автор неизвестен
Нападающий "Дженоа" Маттиа Дестро забил мяч в игре шестого тура итальянской Серии А против "Вероны". Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.
Во время взятия ворот 10-летний итальянский страйкер держал в руке бутылку с водой.
После этой встречи "Дженоа" и "Верона" имеют в своем активе по пять баллов и занимают 15-е и 14-е места соответственно.
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|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
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|26
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|20
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