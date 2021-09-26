Маттиа Дестро забил гол с бутылкой воды в руке (фото)

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Маттиа Дестро забил гол с бутылкой воды в руке (фото)Фото: инстаграм Дестро/Автор неизвестен

Нападающий "Дженоа" Маттиа Дестро забил мяч в игре шестого тура итальянской Серии А против "Вероны". Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Во время взятия ворот 10-летний итальянский страйкер держал в руке бутылку с водой.

После этой встречи "Дженоа" и "Верона" имеют в своем активе по пять баллов и занимают 15-е и 14-е места соответственно.

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