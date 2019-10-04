Матвеев: "Краснодар" не будет жертвовать Лигой Европы"

Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды в домашнем матче 2-го тура Лиги Европы с "Хетафе" (1:2). Об этом информирует Sport24.

"Первый тайм плохой, уступили во многих компонентах. После выхода Ари стало лучше, но, к сожалению, не удалось сравнять. Ари не вышел сразу из-за ограничений, а Бергом мы очень довольны, он нам помогает.

Первый тайм провален из-за отсутствия травмированных игроков. Мы теряем в созидании и ищем связи. Шансы на выход из группы есть, еще четыре матча", - сказал Матвеев.

В 3-м туре группового этапа ЛЕ "Краснодар" сыграет с "Транзаспором", "Хетафе" встретится с "Базелем". Матчи состояться 24 октября.

У "Краснодара" 0 баллов и последняя строчка. Группу C возглавляет "Хетафе" с 6 баллами.

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