Матвеев прокомментировал победу "Краснодара" над "Спартаком"
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев в эфире "Матч Премьер" высказался о победе свой команды над "Спартаком" (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.
"Наверное, "Спартак" провёл первый тайм чуть лучше нас. Там и у Понсе был момент, и подборы они осуществляли лучше. В начале второго тайма было немного опасно у наших ворот при стандартах, а потом, после выхода Шапи и перестановок, мы полностью завладели инициативой. В итоге достойно и по делу победили", - сказал Матвеев.
Благодаря этой победе "Краснодар" обогнал "Локомотив" и "Ростов" и занял 2 место в турнирной таблице. "Спартак" располагается на 10 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18