Матвеев прокомментировал победу "Краснодара" над "Спартаком"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев в эфире "Матч Премьер" высказался о победе свой команды над "Спартаком" (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

"Наверное, "Спартак" провёл первый тайм чуть лучше нас. Там и у Понсе был момент, и подборы они осуществляли лучше. В начале второго тайма было немного опасно у наших ворот при стандартах, а потом, после выхода Шапи и перестановок, мы полностью завладели инициативой. В итоге достойно и по делу победили", - сказал Матвеев.

Благодаря этой победе "Краснодар" обогнал "Локомотив" и "Ростов" и занял 2 место в турнирной таблице. "Спартак" располагается на 10 строчке.

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