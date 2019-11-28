Матвеев прокомментировал победу над "Базелем"

Наставник "Краснодара" Сергей Матвеев дал комментарии после победы над "Базелем" (1:0).

"Мы очень рады победе. В первой половине встречи мы полностью превзошли соперника. После перерыва мы сбавили, но рады, что удалось победить.

Почему такая разница с первым матчем? В той игре мы имели 4-5 голевых моментов, однако не смогли забить, вот и получился такой счет. А сейчас мы видим, что команды равны по силе, и разница в один-два гола в играх между нами - это нормально", - сказал Матвеев.

После 5 туров "Краснодар" идет в группе на втором месте, имея одинаковое количество очков с "Хетафе", который располагается на 3-й позиции.

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