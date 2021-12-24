Матвей Сафонов - лучший футболист сборной России в 2021 году

Фото: инстаграм Сафонова/Автор неизвестен

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов был признан лучшим футболистом 2021 года в сборной России по версии болельщиков национальной команды, сообщает официальный твиттер TeamRussia.

В этом году 22-летний вратарь совершил свой дебют за сборную. Он принял участие в семи играх за национальную команду, в которых пропустил всего пять мячей.

Сафонов – лучший игрок сборной России в 2021 году по версии болельщиков. Поздравляем pic.twitter.com/9Mit9ZLOxT — Сборная России (@TeamRussia) December 24, 2021

В нынешнем сезоне РПЛ Сафонов сыграл 17 матчей за "Краснодар", в шести из которых сохранил свои ворота "сухими". Всего в текущей кампании чемпионата России Матвей пропустил 16 голов.

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