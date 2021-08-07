Матыцин прокомментировал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России
Фото твиттер РФС
Министр спорта России Олег Матыцин порассуждал о том, что сборную возглавил Валерий Карпин.
"Мы надеемся, что этот выбор был правильным. Очень небольшой период времени не только для Валерия Карпина, но и для всех его коллег, тренерского штаба, для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить её готовность к отборочным играм Чемпионата Мира. Задача архисложная. Конечно, мы желаем успехов и переживаем за наш футбол, за нашу сборную команду", - сказал Матыцин.
Напомним, что РФС объявил о назначении Карпина две недели назад. У руля сборной он сменил уволенного Станислава Черчесова.
Россияне 1 сентября сыграют против Хорватии, 4 сентября - против Кипра, 7 сентября - против Мальты.
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