Матюиди: "Это игра нашей жизни"
Хавбек сборной Франции Блез Матюиди поделился эмоциями перед финальным поединком ЧМ-2018 с Хорватией.
"Сыграть в финале ЧМ - мечта детства. Кубок так близко, что уже хочется его потрогать. Это игра нашей жизни. Все мечтают оказаться в такой ситуации. Так что теперь нам нужно превратить эту мечту в жизнь и заполучить Кубок мира.
Я в группе основных футболистов, поэтому из сборной уходить не хотелось бы. Да, молодые напирают. Конечно, это мой последний Чемпионат Мира. Трудно говорить, выиграем мы финал или нет. Но я, вероятно, сыграю в финале ЧМ. В это невозможно поверить. Я буду всегда помнить этот момент" - приводят слова Матюиди российские СМИ.
Читайте также: Стало известно, сыграет ли Матюиди в финале ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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