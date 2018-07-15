Матюиди: "Это игра нашей жизни"

Хавбек сборной Франции Блез Матюиди поделился эмоциями перед финальным поединком ЧМ-2018 с Хорватией.

"Сыграть в финале ЧМ - мечта детства. Кубок так близко, что уже хочется его потрогать. Это игра нашей жизни. Все мечтают оказаться в такой ситуации. Так что теперь нам нужно превратить эту мечту в жизнь и заполучить Кубок мира.

Я в группе основных футболистов, поэтому из сборной уходить не хотелось бы. Да, молодые напирают. Конечно, это мой последний Чемпионат Мира. Трудно говорить, выиграем мы финал или нет. Но я, вероятно, сыграю в финале ЧМ. В это невозможно поверить. Я буду всегда помнить этот момент" - приводят слова Матюиди российские СМИ.

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