Матюиди громко высказался о Роналду

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди восхищен игрой своего партнера по команде нападающего Криштиану Роналду.

"Мы все ужасно устали после матча с "Манчестер Юнайтед", но только не Роналду. Он работает как сумасшедший на тренировках. В 33 года он является примером для всех нас и дает всем дополнительный стимул для прогресса. Он делает то, на что не способны другие игроки. Мы чувствуем себя сильнее рядом с ним", - цитирует Матюиди RMC Sport.

Напомним, что 33-летний Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом за 117 миллионов евро. В этом сезоне он провел за итальянский клуб 12 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

Не пропустите: Роналду назвал свое главное отличие от других игроков. | http://soccernews.ru