Матюиди назвал лучшего футболиста в мире

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди рассказал, что думает о победе над "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Также игрок назвал футболиста, который, по его мнению, является лучшим в мире. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Это был невероятный вечер, игра была невероятная. Мы рады, что прошли дальше и хотим продолжать так же. Все думали, что мы вылетим, не будем пока забегать вперед. Думаю, мы всегда должны показывать такую же игру как с "Атлетико".

Я очень счастлив быть тут, у нас невероятна сильная команда. Криштиану Роналду - лучший в мире", сказал Матюиди.

Напомним, вчера, 12 марта, "Ювентус" одолел "Атлетико" со счетом 3:0. Хет-трик в матче оформил Криштиану Роналду.

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