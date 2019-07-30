Матюиди определился с новым клубом

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Матюиди определился с новым клубом

Хавбек "Ювентуса" Блез Матюиди готовится покинуть клуб.

Как сообщает Daily Express, 32-летний француз желает попробовать свои силы в АПЛ. Речь идет о переходе в "Манчестер Юнайтед", однако этот трансфер состоится только в случае ухода Поля Погба в "Реал".

Отметим, что Матюиди решил покинуть "Ювентус", так как на него не рассчитывает новый наставник команды Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне на счету игрока три забитых мяча и четыре результативные передачи в 42 матчах.

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