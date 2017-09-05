Матюиди отказал английским грандам ради перехода в "Ювентус"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиювентусблез матюиди

Матюиди отказал английским грандам ради перехода в "Ювентус"

Сразу несколько английских грандов пытались приобрести полузащитника Блеза Матюиди, который летом стал игроком "Ювентуса", сообщает France Football.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляли "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал". Впрочем, хавбек отказал англичанам, так как хотел перейти именно в "Юве".

Напомним, что "Ювентус" заплатил ПСЖ за 30-летнего Матюиди 20 миллионов евро в рассрочку на три года. Эта сумма может вырасти еще на 10,5 миллионов за счет бонусов.

Не пропустите: "Ювентус" утвердил список потенциальных новичков команды. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов