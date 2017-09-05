Матюиди отказал английским грандам ради перехода в "Ювентус"

Сразу несколько английских грандов пытались приобрести полузащитника Блеза Матюиди, который летом стал игроком "Ювентуса", сообщает France Football.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляли "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Арсенал". Впрочем, хавбек отказал англичанам, так как хотел перейти именно в "Юве".

Напомним, что "Ювентус" заплатил ПСЖ за 30-летнего Матюиди 20 миллионов евро в рассрочку на три года. Эта сумма может вырасти еще на 10,5 миллионов за счет бонусов.

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