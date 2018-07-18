Матюиди: "Переход Роналду в "Ювентус" - отличная новость, теперь он будет делить раздевалку с чемпионом мира"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в его клуб.

"Криштиану Роналду - лучший игрок планеты. Узнать, что он будет играть за нас - это отличная новость. Особенно для него, поскольку он получит возможность разделить раздевалку с чемпионом мира!", - цитирует 31-летнего хавбека 101 Great Goals.

Напомним, Роналду в очередной раз затронул тему своего перехода в "Ювентус". | soccernews.ru