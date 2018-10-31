Матюиди планировал завершить карьеру в сборной Франции после победы на ЧМ-2018

Как сообщает RMC полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди думал о завершении карьеры в сборной Франции после победы на чемпионате мира-2018.

Француз с 2010 года выступает за национальную команду. На его счету 75 матчей за сборную и 9 забитых мячей.

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