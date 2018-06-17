Матюиди поделился мнением о Головине

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Матюиди поделился мнением о Головине

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди заявил, что ему понравилась игра Александра Головина.

"Смотрел игру Головина за сборную России. Он провел хороший матч, очень понравилась его игра. Может ли он перейти в "Ювентус"? Как по мне, да" - приводит слова Матюиди GianlucaDiMarzio.com.

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