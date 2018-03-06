Матюиди поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

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Матюиди поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

Хавбек туринского "Ювентуса" Блез Матюиди высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

"В среду будет непросто, поскольку "Тоттенхэм" - это команда, показывающая хороший футбол. Они будут играть дома. Наши соперники хорошо выступают в Лиге Чемпионов, включая первый матч против нас. В любом случае мы доказали в Турине, что можем доставить им серьёзные проблемы, поэтому мы едем в Лондон, чтобы забить голы и выиграть. Если мы будем играть так, как против "Лацио", всё будет возможно" - цитирует Матюиди Football Italia.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 2:2.

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