Полузащитник туринского "Ювентуса" Блез Матюиди поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Реал" - это самая сложная команда в Лиге Чемпионов, ведь они действующие победители турнира. Нас ждут два больших матча. "Ювентусу" обязательно нужно побеждать в первой игре. Я уверен, что у нас есть всё, чтобы выиграть дома" - цитирует Матюиди Football Italia.

Напомним, что первый матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится 3 апреля в Турине, а ответный - 10 апреля в Мадриде.

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