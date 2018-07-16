Матюиди посвятил победу на ЧМ-2018 жертвам терактов

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди высказался о победе команды над Хорватией (4:2) в финале ЧМ-2018.

Хавбек посвятил победу жертвам терактов.

"Мы заслужили эту победу, на пути к финалу нам не всегда было легко, однако мы выдержали. Я горд за себя, за команду и, конечно же, за страну, которая пережила очень сложные моменты в последние годы.

Я хочу посвятить эту победу всем жертвам террористических атак, это и их победа тоже. Сегодня мы смогли объединить народ, надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Мы хотели победить с самого начала, а затем шли от матча к матчу. Но ключевой игрой стала, конечно, встреча 1/8 финала [против Аргентины 4:3]. Мы много работали для этого, но прежде всего это заслуга нашего тренера, который принимал правильные решения", – сказал Матюиди.

Напомним, Канте из-за своей застенчивости побоялся просить у партнеров по сборной подержать Кубок мира. | soccernews.ru