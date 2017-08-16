Матюиди проходит медосбледование в "Ювентусе"

Полузащитник французского ПСЖ Блез Матюиди проходит медосбледование в туринском "Ювентусе", информирует официальный сайт "старой сеньоры".

"Блез Матюиди находится в Турине. Французский полузащитник высадился в аэропорту "Torino Caselle" около 16:00 по местному времени. Теперь он немедленно отправится в центр "J | Medical" для прохождения медобследования", - сказано в сообщении итальянского гранда.

Напомним, оклад Матюиди в "Ювентусе" составит 4 миллиона евро в год. | soccernews.ru