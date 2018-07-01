Матюиди расхвалил Килиана Мбаппе

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди высоко отозвался о своём партнёре по национальной команде Килиане Мбаппе.

"Мбаппе - феномен, у меня нет слов, чтобы сказать, насколько он великолепен. Рядом с нами играет гений" - сказал Матюиди.

Напомним, что Мбаппе выдал отличный матч против сборной Аргентины - в его активе два гола и заработанный пенальти.

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