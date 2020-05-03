Матюиди рассказал, как чувствовал себя во время коронавируса

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Матюиди рассказал, как чувствовал себя во время коронавируса

Хавбек "Ювентуса" Блез Матюиди, переболевший коронавирусом, рассказал, как протекала болезнь.

"Это было кошмарно, у меня развился психоз. Я постоянно переживал из-за того, что может произойти с моими родными. К этому я не был готов. Как только узнал, что результаты положительные, начал переживать о друзьях и семье. Надеюсь, мы сможем вернуться на стадионы", - приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Матюиди.

Коронавирус был выявлен у футболиста 17 марта. В "Ювентусе" Covid-19 были также заражены защитник Даниэле Ругани и нападающий Пауло Дибала. 

Во всем мире коронавирусом заболели около 3,4 миллиона людей, 242 тысячи умерло.

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