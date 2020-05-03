Матюиди рассказал, как чувствовал себя во время коронавируса
Хавбек "Ювентуса" Блез Матюиди, переболевший коронавирусом, рассказал, как протекала болезнь.
"Это было кошмарно, у меня развился психоз. Я постоянно переживал из-за того, что может произойти с моими родными. К этому я не был готов. Как только узнал, что результаты положительные, начал переживать о друзьях и семье. Надеюсь, мы сможем вернуться на стадионы", - приводит сайт Джанлуки Ди Марцио слова Матюиди.
Коронавирус был выявлен у футболиста 17 марта. В "Ювентусе" Covid-19 были также заражены защитник Даниэле Ругани и нападающий Пауло Дибала.
Во всем мире коронавирусом заболели около 3,4 миллиона людей, 242 тысячи умерло.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16