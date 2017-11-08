Матюиди рассказал, кто советовал ему перейти в "Ювентус"

Хавбек Блез Матюиди рассказал, кто повлиял на его переход в "Ювентус".

"Каждый в этом клубе знает, что ему здесь нет места, если ты не отдаешься на все 100 процентов. Здесь все мне пытались помочь с адаптацией, когда я только переехал. Мне много рассказывали о других великих французских игроках, которые выступали за "Ювентус": Платини, Зидан, Трезеге, Дешам, Анри. До того, как я принял решение перейти сюда, я разговаривал с Эвра и Погба, они советовали мне не сомневаться и соглашаться на переход" - приводит слова Матюиди Calciomercato.

Напомним, что Матюиди перебрался из ПСЖ в "Ювентус" прошедшим летом за 20 миллионов евро.

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