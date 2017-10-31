Матюиди рискует пропустить матч со "Спортингом"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что хавбек Блез Матюиди может не сыграть в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

"Мне нужно ещё узнать, как он себя чувствует, поскольку Блез получил ушиб в матче против "Милана" - цитирует Аллегри официальный сайт "бьянконери".

Напомним, что матч "Спортинг" - "Ювентус" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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