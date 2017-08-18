Хавбек ПСЖ Блез Матюиди стал игроком "Ювентуса", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист поставил подпись под трехлетним соглашением. Стоимость сделки составила 20 миллионов евро, которые "Ювентус" будет выплачивать в течении трех лет.

Также ПСЖ может получить 10,5 миллиона евро в виде бонусов, если Матюиди проведет определенное количество матчей.

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