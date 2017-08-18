Матюиди стал игроком "Ювентуса"

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Матюиди стал игроком "Ювентуса"

Хавбек ПСЖ Блез Матюиди стал игроком "Ювентуса", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист поставил подпись под трехлетним соглашением. Стоимость сделки составила 20 миллионов евро, которые "Ювентус" будет выплачивать в течении трех лет.

Также ПСЖ может получить 10,5 миллиона евро в виде бонусов, если Матюиди проведет определенное количество матчей.

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