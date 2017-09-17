Матюиди: "Учусь понимать своих партнеров и итальянскую лигу в целом"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди поделился мнением о матче против "Сассуоло" (3:1).

"Сегодня мы провели хорошую игру. Легких матчей не бывает. Мы здорово действовали и добились победы. Дибала - футболист мирового класса. Я каждый уик-энд делаю все, что могу. Учусь понимать своих партнеров и итальянскую лигу в целом" - приводит слова Матюиди Football Italia.

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