Матюиди: "Уверен, что "Ювентус" станет чемпионом Италии"

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Матюиди: "Уверен, что "Ювентус" станет чемпионом Италии"
Французский полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди считает, что туринский клуб вновь завоюет скудетто, несмотря на конкуренцию со стороны "Наполи".

"Меня не удивляют результаты "Наполи". Они играют очень здорово. Уверен, что они будут бороться за чемпионство до конца сезона. Но я не сомневаюсь, что чемпионом станет "Ювентус", - приводит слова Матюиди Sky Sports It.

После семи туров "Ювентус" занимает второе место в Серии А и на два очка отстает от лидирующего "Наполи".

Напомним, что "Ювентус" становился чемпионом Италии в последние шесть лет подряд.

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