Матюиди верит в успех "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом"

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Матюиди верит в успех "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом"

Хавбек "Ювентуса" Блез Матюиди поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Одолеть "Реал" будет сложно, но у "Ювентуса" есть все необходимое, чтобы этого добиться. Нас ждет чрезвычайно важные матчи, очень тяжелые, соперник силен, к тому же действующий чемпион.

Впрочем, мы знаем, что можем создать им проблемы, и сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться победы на домашнем стадионе. Мы способны на это" - приводит слова Матюиди Football Italia.

Напомним, что поединки между "Ювентусом" и "Реалом" состоятся 3 и 11 апреля.

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