Матюиди: "Во время игры с "Кальяри" я подвергся расистским нападкам"

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Матюиди: "Во время игры с "Кальяри" я подвергся расистским нападкам"

Хавбек "Ювентуса" Блез Матюиди подвергся расизму в матче с "Кальяри" (1:0).

"Во время игры с "Кальяри" я подвергся расистским нападкам. Слабые люди пытаются запугать меня с помощью ненависти, но я могу только посочувствовать тем, кто подает столь плохой пример. Футбол - это один из способов выражения равенства, страсти и вдохновения. Всем мира" - приводит слова Матюиди Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Кальяри" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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