Матюиди высказался о возможном переходе Роналду в "Ювентус"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди высказался о возможном переходе нападающего "Реала" Криштиану Роналду в туринский клуб.

"Не буду лукавить - это было бы очень здорово, ведь Роналду является одним из лучших игроков мира. Выступать с ним за один клуб очень почётно. Это было бы замечательно и для команды, и для игроков "Ювентуса" - приводит слова Матюиди Goal.com.

Напомним, что Роналду уже ищет жильё в Турине. | http://soccernews.ru