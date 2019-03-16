Матюиди ярко высказался о своем одноклубнике

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди рассказал, что думает о нападающем команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Football Italia.

"Мы очень рады тем, что делает Роналду, получаем удовольствие от его игры. Надеемся, он будет продолжать играть в том же духе.

С "Атлетико" он выглядел прекрасно, но его уникальность проявляется даже на тренировках. Он удивляет меня каждый день своим усердным трудом", - сказал Матюиди.

"Ювентус" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.

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