Матюиди ярко высказался о своем одноклубнике
Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди рассказал, что думает о нападающем команды Криштиану Роналду. Об этом сообщает Football Italia.
"Мы очень рады тем, что делает Роналду, получаем удовольствие от его игры. Надеемся, он будет продолжать играть в том же духе.
С "Атлетико" он выглядел прекрасно, но его уникальность проявляется даже на тренировках. Он удивляет меня каждый день своим усердным трудом", - сказал Матюиди.
"Ювентус" занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата Италии.
А еще: Он герой для моих детей: экс-игрок "Зенита" ярко высказался о Роналду| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10