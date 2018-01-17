Матюшенко: "Марков перейдет не в "Зенит", а в "Динамо"

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Матюшенко: "Марков перейдет не в "Зенит", а в "Динамо"
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко заявил, что нападающий команды Евгений Марков перейдет в "Динамо".

"Зенит" был готов подписать контракт с Марковым, сегодня нам поступил запрос от клуба из Санкт-Петербурга. Мы направили его игроку. Он ответил, что отказывается подписывать контракт с "Зенитом". Сегодня как раз истекает третий день после предложения "Динамо", и мы уже переслали бумаги с ответом Евгения в клуб из Санкт- Петербурга.

У "Зенита" было не только право, но и много времени, чтобы выкупить футболиста, однако по трансферу никто не обращался. Поступило оно только после того, как обратилось московское "Динамо", - приводят слова Матюшенко российские СМИ.

В этом сезоне 23-летний Марков провел 19 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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