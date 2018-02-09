Матюшенко: "Тосно" арендовал футболистов "Краснодара" и ЦСКА"

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Матюшенко: "Тосно" арендовал футболистов "Краснодара" и ЦСКА"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал, что клубу удалось арендовать двух футболистов.

"Мы взяли в аренду Илью Жигулева из "Краснодара" и Александра Макарова из ЦСКА. Оба игрока будут выступать за "Тосно" до конца текущего сезона без права выкупа", - приводят слова Матюшенко российские СМИ.

В этом сезоне 22-летний Жигулев провел за "Краснодар" 12 матчей и не отметился результативными действиями. На счету 21-летнего Макарова 2 матча за армейцев.

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