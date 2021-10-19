Маунт может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси"

Фото: инстаграм Мэйсона Маунта/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" намерен продлить контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом, сообщает Coal.com.

По сведениям источника, английский клуб готов платить футболисту наравне с форвардом Тимо Вернером, который получает 16,7 миллионов евро в год. Сейчас зарплата Маунта составляет 4,1 миллиона в год и это один из самых низких окладов в команде.

В нынешнем сезоне 22-летний Маунт провел за "Челси" девять матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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