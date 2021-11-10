Маунт опубликовал забавное видео после удаления зубов

Фото: инстаграм Мэйсона Маунта/Автор неизвестен

Полузащитник "Челси" и сборной Англии Мэйсон Маунт вынужден был пойти на удаление зубов мудрости.

"Зубы мудрости вышли из чата. Если меня ударить кулаком по лицу, то я даже не почувствую", — произнес сказал футболист в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 22-летний Маунт провел за "Челси" 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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