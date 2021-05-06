Маунт прервал 10-летнюю сухую серию англичан в полуфиналах Лиги Чемпионов

Фото официальный твиттер УЕФА

Полузащитник лондонского "Челси" Мэйсон Маунт стал первым за 10 лет английским футболистом, забившим в 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Воспитанник "синих" отличился в ответном полуфинальном матче главного еврокубка против мадридского "Реала" (2:0).

Маунт прервал сухую серию англичан, длившуюся с апреля 2011 года. Тогда Уэйн Руни в составе "Манчестер Юнайтед" поразил ворота "Шальке".

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