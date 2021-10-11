Маунт прокомментировал свое попадание в список претендентов на "Золотой мяч"

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Маунт прокомментировал свое попадание в список претендентов на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Маунта/Автор неизвестен

Хавбек лондонского "Челси" и сборной Англии Мэйсон Маунт поделился мнением о своем попадании в список претендентов в номинации на "Золотой мяч".

"Это нечто особенное. Я узнал об этом примерно тогда же, когда и остальные. Быть среди всех этих фамилий – просто мечта. Ты много лет работаешь, посвящаешь себя своему делу, а потом видишь нечто подобное – значит, все не зря. И это только начало.

Я сомневаюсь, что смогу выиграть, но кто знает? Самое важное – что я продолжаю добираться до новых вершин", – сказал Маунт.

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