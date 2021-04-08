Маунт установил клубный рекорд "Челси"
Полузащитник лондонского "Челси" Мэйсон Маунт стал рекордсменом клуба в Лиге Чемпионов.
Напомним, что воспитанник "синих" забил "Порту" (2:0) в первом матче 1/4 финала главного еврокубка.
Англичанин отличился в возрасте 22 лет и 87 дней и стал самым молодым автором гола "Челси" в плей-офф ЛЧ.
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