Маурицио Сарри хочет видеть в "Ювентусе" двух игроков "Челси"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к двум игрокам "Челси" защитнику Эмерсону и полузащитнику Жоржиньо, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, видеть игроков в составе итальянского клуба хочет главный тренер команды Маурицио Сарри, который ранее работал в "Челси". В обмен на Жоржиньо "Ювентус" может отдать боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Но в данном случае проблемой может стать желание боснийца перейти в "Барселону".

В нынешнем сезоне 25-летний Эмерсон провел за "Челси" 18 матчей и отдал одну результативную передачу. На счету 28-летнего Жоржиньо семь забитых мячей и две голевые передачи в 37 поединках.

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