Маурицио Сарри может установить рекорд Серии А

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри может установить рекорд чемпионата Италии.

Сарри в ближайшее время, скорее всего, станет самым возрастным тренером, который становился победителем Серии А. Сейчас специалисту 61 год и шесть месяцев.

В настоящее время рекордсменом является бывший тренер "Ромы" Нильс Лидхольм, который выигрывал титул в возрасте 60 лет и семи месяцев.

Напомним, что для чемпионства "Ювентусу" осталось одержать одну победу.

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