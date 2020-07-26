Маурицио Сарри может установить рекорд Серии А

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Маурицио Сарри может установить рекорд Серии А

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри может установить рекорд чемпионата Италии.

Сарри в ближайшее время, скорее всего, станет самым возрастным тренером, который становился победителем Серии А. Сейчас специалисту 61 год и шесть месяцев. 

В настоящее время рекордсменом является бывший тренер "Ромы" Нильс Лидхольм, который выигрывал титул в возрасте 60 лет и семи месяцев.

Напомним, что для чемпионства "Ювентусу" осталось одержать одну победу.

Не пропустите: В "Ювентусе" высказались о будущем Сарри и Роналду. | http://soccernews.ru
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