Маурицио Сарри поделился мнением о календаре в футболе

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри высказался о ситуации с календарем в современном футболе.

"Две недели мы работали с небольшим количеством игроков. Сложно оценивать состояние команды. К сожалению, таков современный футбол. Возможно, игра больше не принадлежит мне, потому что я всего лишь тренер.

Каждый месяц мы проводим 7 матчей за 19 дней. Игроки чаще тренируются в сборных, чем в "Лацио". У нас нет возможности тренироваться на протяжении 4-5 дней перед матчами. Это больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать как можно больше денег.

Я старый человек и привык к другому футболу", – сказал Сарри.

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