Маурицио Сарри поделился мнением о календаре в футболе
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри высказался о ситуации с календарем в современном футболе.
"Две недели мы работали с небольшим количеством игроков. Сложно оценивать состояние команды. К сожалению, таков современный футбол. Возможно, игра больше не принадлежит мне, потому что я всего лишь тренер.
Каждый месяц мы проводим 7 матчей за 19 дней. Игроки чаще тренируются в сборных, чем в "Лацио". У нас нет возможности тренироваться на протяжении 4-5 дней перед матчами. Это больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать как можно больше денег.
Я старый человек и привык к другому футболу", – сказал Сарри.
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|Команда
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|26
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|26
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|4
|Аталанта
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|Наполи
|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17