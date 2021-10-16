Маурицио Сарри поделился мнением о календаре в футболе

Теги лациомаурицио сарри

Маурицио Сарри поделился мнением о календаре в футболеФото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри высказался о ситуации с календарем в современном футболе.

"Две недели мы работали с небольшим количеством игроков. Сложно оценивать состояние команды. К сожалению, таков современный футбол. Возможно, игра больше не принадлежит мне, потому что я всего лишь тренер.

Каждый месяц мы проводим 7 матчей за 19 дней. Игроки чаще тренируются в сборных, чем в "Лацио". У нас нет возможности тренироваться на протяжении 4-5 дней перед матчами. Это больше не спорт, а шоу, из которого пытаются выжать как можно больше денег.

Я старый человек и привык к другому футболу", – сказал Сарри.

Также не пропустите: В "Барселоне" рассказали о ситуации с контрактами Дембеле и Роберто. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов