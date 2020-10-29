Маурицио Сарри покинул "Ювентус"

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Маурицио Сарри покинул "Ювентус"

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри договорился о расторжении контракта с клубом, сообщает Sport Mediaset.

Контракт 61-летнего специалиста с туринцами действовал до лета 2022 года, но теперь соглашение расторгнуто, что позволит тренеру возглавить другой клуб.

Сарри тренировал "Ювентус" в прошлом сезоне. Под его руководством туринский клуб стал чемпионом Италии, проиграл в финале Кубка Италии, а также вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала.

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