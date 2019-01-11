Маурицио Сарри раскритиковал "Баварию"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри подверг критике "Баварию" за попытки переманить вингера "синих" Каллума Хадсона-Одои.

"Бавария" ведёт себя непрофессионально. Почему они позволяют себе обсуждать игрока, у которого действующий контракт с "Челси"? Это проявление неуважения к нашему клубу" - сказал Сарри.

Ранее стало известно, что "Челси" пожалуется на "Баварию" в ФИФА за переговоры с футболистом без разрешения клуба.

Напомним, что мюнхенцы готовы заплатить за 18-летнего англичанина почти 39 миллионов евро. Сам Хадсон-Одои хочет перебраться в Германию, поэтому отказывается продлевать контракт с "пенсионерами", истекающий в 2020 году.

Не пропустите: "Бавария" готовит апелляцию на дисквалификацию Мюллера. | http://soccernews.ru