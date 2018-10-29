Маурицио Сарри стал автором уникального достижения

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Маурицио Сарри стал автором уникального достижения

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри стал автором уникального достижения, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 59-летний итальянец стал первым тренером в истории "синих", который не проигрывал в первых десяти матчах в АПЛ.

Напомним, что в воскресенье "Челси" в гостях разгромил "Бернли". До этого "пенсионеры" также победили "Хаддерсфилд", "Арсенал", "Ньюкасл", "Борнмут", Кардифф Сити" и "Саутгемптон". Кроме того, подопечные Сарри сыграли вничью с "Вест Хэмом", "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

Экс-рулевой "Наполи" возглавил "Челси" прошлым летом. По итогам десяти туров команда занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. | http://soccernews.ru

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