Маурицио Сарри уверенно строит "Саррибол" в Турине! Вчерашний матч "Ювентуса" и "Ромы" это наглядно показал

Поединок начался в довольно динамичном темпе с контратаками в обе стороны, однако моментов практически не возникало к середине первого тайма. Несмотря на равный характер встречи, было заметно, что "Ювентус" значительно больше держит мяч и чаще приближается к чужим воротам – единственный удар в этот период прошел именно по рамке "Ромы" (Роналду неточно стрелял с дистанции). В активе "римлян" до самого перерыва был лишь один полумомент: на 20-й минуте Флоренци принял скидку от Калинича и с края штрафной подал на линию вратарской – Клюйверт пытался пробить, но мяч просто отскочил от него за пределы поля. Кроме того, на 25-й минуте Пеллегрини разогнал хорошую контру и отдал тонкую передачу в штрафную, но его перехватили защитники. Уже через минуту на табло горел счет 1:0 – туринцы провели быструю атаку с участием Алекса Сандро, Рабьо, Дугласа Косты, Игуаина и Роналду. В ее завершении Криштиану прорвался по левому флангу на край штрафной и пробил точно в дальний угол.

"Волки" пытались выровнять ситуацию, но им удалось лишь продержать игру более-менее равной течение десяти минут. Затем "Ювентус" по-взрослому взялся за соперника: на 35-й минуте Данило с дальней дистанции "ахнул" мимо дальнего угла, а на 38-й Бентанкур разогнал контратаку, отдал передачу Дугласу Косту и принял обратный пас на линии штрафной – дальше Родриго переиграл Манчини и пробил под левую штангу. Мяч с рикошетом от каркаса влетел в ворота! 2:0. Уже через минуту шикарным голом метров с 25-ти мог отличиться Дуглас Коста, однако его выстрел парировал Лопес. После этого туринцы взяли паузу в активности, связанную с травмой Данило, но в компенсированное время счет был доведен до разгромного. На 45+2-й минуте "Ювентус" разыграл угловой, после чего Коста выполнил подачу на левый край штрафной, откуда Бонуччи пробил головой – 3:0! "Рома" была уничтожена.

На старте второго тайма команды устроили фантастический размен моментами. Уже на 47-й минуте "волки" могли сокращать отставание в счете, однако дальний выстрел Пеллегрини парировал Буффон, а Калинич с нескольких метров умудрился добить мяч прямо в стойку. "Ювентус" сразу огрызнулся подачей Роналду и замыканием Игуиана в крестовину. На 50-й минуте подопечные Фонсеки таки забили свой гол: Ундер сместился с правого фланга в центр и метров с 22-х мощно пробил по центру – мяч рикошетом от перекладины отскочил в руку Буффону, а от нее уже влетел в сетку! Это взятие ворот засчитали как автогол. Размен моментами продолжился. На пас Косты "шведой", ​​который выводил Роналду один на один (Криштиано затормозил и потерял мяч), римляне ответили разрезным пасом Манчини на ход Флоренци – тот оказался прямо перед Буффоном и нанес удар низом, однако Джиджи спас "Юве". Куадрадо и Игуаин, в свою очередь, организовали контрвыпад на 63-й минуте со своевременным кроссом Хуана и мощным выстрелом Гонсало – теперь уже Лопес парировал. Только после этого команды несколько успокоились. К середине 70-х минут оба тренера занимались кадровыми перестановками в игре, выпустив на поле Рэмзи, Матюиди, Верету и Переса. Замены не лучшим образом сказались на игре "Ромы", а вот "Юве" в эндшпиле матча захватил инициативу, организовав ряд опасных атак. Лучшая из них прошла на 84-й минуте: Роналду после розыгрыша углового оттянулся в центр штрафной и пробил с передачи Пьянича низом в правый угол – рядом со штангой! "Волки" же пали духом, нанеся лишь два крайне неточных удара по воротам. Только в компенсированное время они заставили занервничать Турин, однако удар Коларова с минимальной дистанции парировал невероятный Буффон. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "бьянконери".

"Саррибол" в деле!

После английского вояжа Маурицио Сарри его знаменитый "Саррибол" стал объектом насмешек, а ряд очень нервных побед на старте сезона лишь подтверждала тезисы "хейтеров". Впрочем, на дворе конец января, а "Ювентус" из крупных неудач имеет только два проигранных выездных поединка с "Лацио" – зато в чемпионате +4 от "Интера", а в Кубке команда прорвалась в полуфинал. При этом Сарри стал первым за 60 лет тренером "старой синьоры", которому удалось выиграть 14 из 15 домашних матчей. Важно, что его подопечные громят соперников именно так, как и положено "Сарриболу". Максимально агрессивный прессинг, доминирование в центре, постоянная открытость под передачи и куча комбинаций – все это привело к 3:0 еще до перерыва. Показательным стал первый гол, когда всего один отскок трансформировался в позиционную атаку через Сандро, Рабьо, Косту, Игуаина и Роналду – ни одного из них римляне не накрыли, хотя развитие момента не был таким уж быстрым.

Некоторым отличием от "Челси" стала более активная работа по флангам и особые условия для Криштиану, который недорабатывает в обороне – впрочем, с Азаром было нечто похожее. "Рома" пользовалась этим во втором тайме, забив гол с его фланга, однако общая активизация римлян была связана со слишком большой открытостью. Им уже нечего было терять, но все могло завершиться уже на 48-й минуте после прорыва Роналду с подачей на Игуаина, которому не повезло попасть в крестовину. После выхода на поле Рэмзи и Матюиди в середине второго тайма игра окончательно вернулась под контроль "Юве". "Синьора" выглядела очень стильно, но в случае с "Сарриболом" важно отметить также ощущение класса. И во время работы в "Челси", и в начале сезона в Турине Маурицио критиковали за перестрелки 4:3 или необязательные осечки, вспоминая времена прагматика Аллегри – на фоне его команды проект Сарри выглядел командой уровня "Наполи". Зимой неудачи также случались, но нынешний "Ювентус" уже не похож на безнадежного романтика – сейчас это настоящий танк, который не считается с достоинствами соперника. 3:0 в первом тайме с "Ромой" в битве за полуфинал Кубка стали ярким подтверждением этого тезиса. Похоже, "Саррибол" действительно победил! Конечно, выводы нужно делать в конце сезона, но уже сейчас заметен качественный прогресс как в игре "старой синьоры", так и в работе самого дона Маурицио. Так держать!

Роналду не стареет!

Криштиану через две недели исполнится 35 лет, а он до сих пор выступает на топ-уровне и демонстрирует топ-результаты, отправляя голы в ворота любых команд. В Кубке Италии португалец отличился впервые, а в целом он забил уже в 15 из 17 турниров, в которых играл – голов не было только в Кубке УЕФА и Суперкубке Англии. Взятие ворот Ромы стало для КР7 13-м в последних 10 матчах. А в 2020-м он провел уже седьмой гол в четырех поединках! В целом португалец стал первым с 2005 года футболистом, которому удалось забить в семи подряд матчах в чемпионате Италии. Всего же в сезоне 2019/20 в активе Роналду 18 голов в 25 поединках за "Ювентус" и 15 мячей за сборную. В свои почти 35 лет Роналду остается вторым бомбардиром чемпионата Италии – как по ожидаемым голами, так и по реальным. Кроме того, он входит в ТОП-5 бомбардиров всех времен и народов согласно рейтингу RSSSF, а также остается единственным футболистом, которому в 14 сезонах подряд удалось забить 15+ голов в каждом сезоне в главных чемпионатах Европы. Невероятный результат!