Маурисио: "Хочу вернуться в "Спартак"

Защитник римского "Лацио" Маурисио выразил желание вернуться в московский "Спартак", за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

"Есть ли хоть какой-то шанс, что вернусь в "Спартак"? Зависит от "Спартака". Если вы спрашиваете о желании Маурисио, то у меня такое желание есть... Кто знает, может, однажды я вернусь в "Спартак". Если это случится, то я отдам всего себя, чтобы "Спартак" снова стал чемпионом", - цитирует 28-летнего бека чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" поборется за Луана уже зимой с итальянским и испанским клубами. | soccernews.ru