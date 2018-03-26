Маурисио: "Манчини - хороший тренер, у него - интересные тренировки"

Полузащитник греческого ПАОКа Маурисио высказался о неудачном выступлении питерского "Зенита", за который он выступал в период с 2016-го по 2017-й годы, в нынешнем сезоне.

"Манчини - хороший тренер, у него - очень интересные, хорошие тренировки. Я не могу указать на ошибку, сказать, что делается правильно, а что неправильно, потому что я - не в команде. Но, конечно, жалко, что "Зенит" - на пятом месте. За те восемь лет, что я играл в России, такое с "Зенитом" случилось первый раз. Но я буду болеть за "Зенит", потому что очень благодарен клубу за все, что он для меня сделал. Желаю им удачи и всего лучшего", - цитирует 29-летнего хавбека Р-Спорт.

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