Маурисио может продолжить карьеру в России

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Маурисио может продолжить карьеру в РоссииБразильский полузащитник Маурисио, последним клубом которого был питерский "Зенит", может продолжить карьеру в РФПЛ.

Как информирует СЭ, услугами 28-летнего хавбека, который также выступал у себя на Родине за "Флуминенсе" и грозненский "Терек", заинтересовалось московское "Динамо". Ранее футболист не смог договориться о подписании контракта с клубами из ОАЭ.

Напомним, Хави Гарсия близок к уходу из "Зенита". | soccernews.ru

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