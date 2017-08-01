Маурисио может продолжить карьеру в России

Бразильский полузащитник Маурисио, последним клубом которого был питерский "Зенит", может продолжить карьеру в РФПЛ.

Как информирует СЭ, услугами 28-летнего хавбека, который также выступал у себя на Родине за "Флуминенсе" и грозненский "Терек", заинтересовалось московское "Динамо". Ранее футболист не смог договориться о подписании контракта с клубами из ОАЭ.

Напомним, Хави Гарсия близок к уходу из "Зенита". | soccernews.ru