Маурисио может вернуться в "Спартак"

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Маурисио может вернуться в "Спартак"

Защитник "Лацио" Маурисио дос Сантос может вернуться в московский "Спартак", сообщают российские СМИ.

29-летний бразилец может присоединиться к "красно-белым" во время зимнего трансферного окна.

Стоит отметить, что в этом сезоне Маурисио испытывает проблемы с игровой практикой, в его активе всего 1 матч в составе "Лацио". 

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