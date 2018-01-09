Маурисио не вернётся в "Спартак"

Витор Гонсалвеш, агент защитника "Лацио" Маурисио дос Сантоса, опроверг информацию о возможном возвращении своего клиента в московский "Спартак".

"Информация о переговорах со "Спартаком" не соответствует действительности. В данный момент мы ведём переговоры о контракте с несколькими клубами, но москвичи в этот список не входят" - сказал агент.

В этом сезоне 29-летний Маурисио сыграл за "Лацио" всего 1 матч. | http://soccernews.ru