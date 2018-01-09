Маурисио не вернётся в "Спартак"

Теги лациоспартак москвамаурисио дос сантос насименто

Маурисио не вернётся в "Спартак"

Витор Гонсалвеш, агент защитника "Лацио" Маурисио дос Сантоса, опроверг информацию о возможном возвращении своего клиента в московский "Спартак".

"Информация о переговорах со "Спартаком" не соответствует действительности. В данный момент мы ведём переговоры о контракте с несколькими клубами, но москвичи в этот список не входят" - сказал агент.

В этом сезоне 29-летний Маурисио сыграл за "Лацио" всего 1 матч. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 17 42
2 Ювентус 17 41
3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
14 Кальяри 17 17
15 Сассуоло 17 17
16 Кротоне 17 15
17 Дженоа 17 14
18 СПАЛ 17 14
19 Хеллас Верона 17 13
20 Беневенто 17 1
Полная таблица

топ-5 тегов