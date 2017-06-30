Маурисио оценил готовность России к проведению Чемпионата Мира

Защитник сборной Бразилии Маурисио заявил, что Россия готова к проведению Чемпионата Мира-2018.

"Россия отлично подготовилась к проведению Чемпионата Мира. Они уделили внимание каждой детали, чтобы публика была довольна. Единственная проблема - пробки, но и она решаема благодаря общественному транспорту" - приводит слова Маурисио UOL.

Напомним, что Чемпионат Мира-2018 стартует 14 июня 2018 года.

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