Маурисио Перейра: "Краснодар" должен добиться положительного результата в матче со "Спартаком"

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Маурисио Перейра: "Краснодар" должен добиться положительного результата в матче со "Спартаком"

Уругвайский хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра высказался в преддверии матча третьего тура чемпионата России против московского "Спартака".

"Сейчас все наши мысли о предстоящей встрече со "Спартаком". Мы должны добиться положительного результата в Москве. Да, у нас много травмированных, но это ничего не меняет. Мы нацелены как можно лучше выступить в чемпионате России, и значит должны успешно сыграть с прямым конкурентом. "Спартак" - очень серьёзный и неудобный для нас соперник. К тому же он будет принимать нас на своём поле, но, несмотря ни на что, в этом матче мы хотим играть первым номером и диктовать свои условия" - цитирует Перейру официальный сайт "быков".

Напомним, что матч "Спартак" - "Краснодар" состоится в понедельник в 19:30 по московскому времени. 

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